Овечкин превзошел достижение Ягра по очкам в большинстве

Овечкин сделал голевую передачу в матче с «Виннипегом» (1:5), записав на свой счет 611-е очко в большинстве за карьеру

Александр Овечкин (Фото: Harry How / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое десятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ при игре в большинстве.

В ночь на воскресенье «Вашингтон» уступил в гостях «Виннипег Джетс» со счетом 1:5. Единственную шайбу гости забросили в большинстве в концовке третьего периода — отличился Джейкоб Чикран с передач Овечкина и Джона Карлсона.

40-летний Овечкин записал на свой счет 611-е очко в большинстве (328 шайб и 283 передачи). Он опередил по этому показателю чеха Яромира Ягра (610).

Рекордсменом лиги по очкам в большинстве является Уэйн Гретцки (890).

Всего на счету Овечкина в этом сезоне 14 голов и 17 передач в 32 играх.