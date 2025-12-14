Овечкин превзошел достижение Ягра по очкам в большинстве
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое десятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ при игре в большинстве.
В ночь на воскресенье «Вашингтон» уступил в гостях «Виннипег Джетс» со счетом 1:5. Единственную шайбу гости забросили в большинстве в концовке третьего периода — отличился Джейкоб Чикран с передач Овечкина и Джона Карлсона.
40-летний Овечкин записал на свой счет 611-е очко в большинстве (328 шайб и 283 передачи). Он опередил по этому показателю чеха Яромира Ягра (610).
Рекордсменом лиги по очкам в большинстве является Уэйн Гретцки (890).
Всего на счету Овечкина в этом сезоне 14 голов и 17 передач в 32 играх.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру