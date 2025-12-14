 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Овечкин превзошел достижение Ягра по очкам в большинстве

Овечкин превзошел достижение Ягра по очкам в большинстве в матчах НХЛ
Овечкин сделал голевую передачу в матче с «Виннипегом» (1:5), записав на свой счет 611-е очко в большинстве за карьеру
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Harry How / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое десятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ при игре в большинстве.

В ночь на воскресенье «Вашингтон» уступил в гостях «Виннипег Джетс» со счетом 1:5. Единственную шайбу гости забросили в большинстве в концовке третьего периода — отличился Джейкоб Чикран с передач Овечкина и Джона Карлсона.

40-летний Овечкин записал на свой счет 611-е очко в большинстве (328 шайб и 283 передачи). Он опередил по этому показателю чеха Яромира Ягра (610).

Рекордсменом лиги по очкам в большинстве является Уэйн Гретцки (890).

Всего на счету Овечкина в этом сезоне 14 голов и 17 передач в 32 играх.

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Александр Овечкин Вашингтон Кэпиталз Яромир Ягр
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
