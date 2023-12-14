Малкин вошел в топ-5 лучших ассистентов в истории НХЛ среди европейцев
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вошел в топ-5 лучших ассистентов в истории НХЛ среди европейцев. Россиянин отметился голевой передачей в матче с «Монреаль Канадиенс» (4:3 — буллиты).
Всего на счету 37-летнего форварда в НХЛ с учетом плей-офф 885 передач. По этому показателю он догнал завершившего карьеру шведа Даниэля Седина, занимающего пятое место среди лучших европейских ассистентов.
В активе Маклина в регулярных чемпионатах 772 передачи, в плей-офф — 113. Малкин является третьим ассистентом среди действующих игроков и лучшим среди действующих европейских хоккеистов.
Лучшим ассистентом среди действующих игроков является одноклубник Малкина Сидни Косби — 1096. Лучшим ассистентом среди европейцев является чех Яромир Ягр — 1278. Абсолютным рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки — 2223.
Малкин дебютировал в НХЛ в 2006 году. На протяжении всей карьеры выступает за «Питтсбург», в составе которого стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Он является единственным россиянином в топ-10 лучших ассистентов в истории НХЛ среди европейцев.
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