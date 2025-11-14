Миранчук и Осипенко не сыграют за сборную России в матче с командой Чили

Карпин назвал игроков, которые не помогут сборной в матче с Чили

Максим Осипенко и Алексей Миранчук не помогут национальной команде в предстоящей 15 ноября товарищеской встрече в Сочи

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Защитник московского «Динамо» Максим Осипенко и полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук пропустят товарищеский матч сборной России с Чили. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

В пятницу эти игроки пропустили тренировку.

«На завтра они не планируются, ничего с ними не случилось, просто получили паузу. Думаю, им нет смысла оставаться здесь [в расположении сборной], потому что не сыграют. Смысла тренироваться и играть после 90 минут на тяжелом поле в Петербурге не было», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

В матче с командой Перу (1:1) 12 ноября Осипенко и Миранчук отыграли все 90 минут.

Встреча против команды Чили пройдет 15 ноября в Сочи.