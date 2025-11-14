Карпин назвал игроков, которые не помогут сборной в матче с Чили
Защитник московского «Динамо» Максим Осипенко и полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук пропустят товарищеский матч сборной России с Чили. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
В пятницу эти игроки пропустили тренировку.
«На завтра они не планируются, ничего с ними не случилось, просто получили паузу. Думаю, им нет смысла оставаться здесь [в расположении сборной], потому что не сыграют. Смысла тренироваться и играть после 90 минут на тяжелом поле в Петербурге не было», — цитирует Карпина «Матч ТВ».
В матче с командой Перу (1:1) 12 ноября Осипенко и Миранчук отыграли все 90 минут.
Встреча против команды Чили пройдет 15 ноября в Сочи.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России