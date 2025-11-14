Махачев перевесил соперника перед боем за титул чемпиона UFC
Российский боец Ислам Махачев оказался тяжелее австралийца Джека Делла Маддалены на взвешивании перед предстоящим поединком за звание чемпиона UFC в полусреднем весе.
Вес россиянина составил 77,11 кг, австралийца — 77,02 кг.
Поединок возглавит турнир UFC 322, который пройдет в Нью-Йорке в ночь на 16 ноября.
Махачев в мае освободил титул UFC в легком весе, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию и сразиться там за пояс, которым владеет Делла Маддалена.
На счету 34-летнего Махачева 27 побед в ММА при одном поражении в 2015 году. У 29-летнего Делла Маддалены 18 побед и два поражения.
