Махачев перевесил Маддалену перед боем за титул чемпиона UFC

Махачев перевесил соперника перед боем за титул чемпиона UFC

Поединок россиянина и австралийца Джека Делла Маддалены возглавит турнир UFC 322, который пройдет в Нью-Йорке

Ислам Махачев (Фото: Harry How / Getty Images)

Российский боец Ислам Махачев оказался тяжелее австралийца Джека Делла Маддалены на взвешивании перед предстоящим поединком за звание чемпиона UFC в полусреднем весе.

Вес россиянина составил 77,11 кг, австралийца — 77,02 кг.

Поединок возглавит турнир UFC 322, который пройдет в Нью-Йорке в ночь на 16 ноября.

Махачев в мае освободил титул UFC в легком весе, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию и сразиться там за пояс, которым владеет Делла Маддалена.

На счету 34-летнего Махачева 27 побед в ММА при одном поражении в 2015 году. У 29-летнего Делла Маддалены 18 побед и два поражения.