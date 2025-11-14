 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Махачев перевесил соперника перед боем за титул чемпиона UFC

Махачев перевесил Маддалену перед боем за титул чемпиона UFC
Поединок россиянина и австралийца Джека Делла Маддалены возглавит турнир UFC 322, который пройдет в Нью-Йорке
Ислам Махачев
Ислам Махачев (Фото: Harry How / Getty Images)

Российский боец Ислам Махачев оказался тяжелее австралийца Джека Делла Маддалены на взвешивании перед предстоящим поединком за звание чемпиона UFC в полусреднем весе.

Вес россиянина составил 77,11 кг, австралийца — 77,02 кг.

Поединок возглавит турнир UFC 322, который пройдет в Нью-Йорке в ночь на 16 ноября.

Махачев в мае освободил титул UFC в легком весе, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию и сразиться там за пояс, которым владеет Делла Маддалена.

На счету 34-летнего Махачева 27 побед в ММА при одном поражении в 2015 году. У 29-летнего Делла Маддалены 18 побед и два поражения.

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Ислам Махачев Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев фото
Ислам Махачев
спортсмен, боец смешанных единоборств
27 октября 1991 года

Лента новостей
