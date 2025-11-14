Мбаппе из-за травмы пропустит последний матч отбора на ЧМ с Азербайджаном

Лидер сборной Франции не полетит в Баку из-за повреждения правой лодыжки

Килиан Мбаппе (Фото: Franco Arland / Getty Images)

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе из-за травмы пропустит гостевой матч против команды Азербайджана в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает L'Equipe.

Форвард мадридского «Реала» не примет участия в матче, который пройдет 16 ноября, из-за повреждения правой лодыжки.

В отборочном турнире ЧМ-2026 Мбаппе забил пять голов в четырех матчах.

В Баку также не полетят Эдуарду Камавинга («Реал»), который потянул подколенное сухожилие, и дисквалифицированный Ману Коне («Рома»).

Сборная Франции уже досрочно гарантировала себе место в финальной части ЧМ-2026, поэтому заключительный матч отбора против команды Азербайджана не будет иметь турнирного значения.