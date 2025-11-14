 Перейти к основному контенту
ЧМ-2026⁠,
0

Мбаппе из-за травмы пропустит последний матч отбора на ЧМ с Азербайджаном

Сюжет
ЧМ-2026
Лидер сборной Франции не полетит в Баку из-за повреждения правой лодыжки
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Franco Arland / Getty Images)

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе из-за травмы пропустит гостевой матч против команды Азербайджана в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает L'Equipe.

Форвард мадридского «Реала» не примет участия в матче, который пройдет 16 ноября, из-за повреждения правой лодыжки.

В отборочном турнире ЧМ-2026 Мбаппе забил пять голов в четырех матчах.

В Баку также не полетят Эдуарду Камавинга («Реал»), который потянул подколенное сухожилие, и дисквалифицированный Ману Коне («Рома»).

Сборная Франции уже досрочно гарантировала себе место в финальной части ЧМ-2026, поэтому заключительный матч отбора против команды Азербайджана не будет иметь турнирного значения.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко
Футбол сборная Франции по футболу Килиан Мбаппе ЧМ-2026
Килиан Мбаппе фото
Килиан Мбаппе
спортсмен, футболист
20 декабря 1998 года

Материалы по теме
Сборная Франции отобралась на ЧМ по футболу, разгромив Украину
Спорт
Роналду впервые удалили в матче за сборную
Спорт
Месси заявил, что не хочет быть обузой для Аргентины на ЧМ-2026
Спорт
