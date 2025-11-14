Потенциальный соперник Усика попался на кокаине
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер сдал положительный тест на кокаин. Об этом сообщает Sky Sports.
Допинг-проба была взята у 33-летнего боксера 25 октября в день поединка с британцем Фабио Уордли. Паркер уступил техническим нокаутом в 11-м раунде и лишился временного чемпионского по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
На счету Паркера, который в 2016-2018 годах был чемпионом мира по версии WBO, 36 побед и четыре поражения на профессиональном ринге. Теперь ему может грозить длительная дисквалификация.
До боя с Уордли Паркер был обязательным претендентом на главный титул WBO, которым сейчас владеет украинец Александр Усик. В июле WBO обязала Усика провести бой с Паркером и дала 30 дней на переговоры, но позднее предоставила украинскому боксеру 90-дневную отсрочку из-за его травмы.
В итоге Паркер решил провести бой с Уордли.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России