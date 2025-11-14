 Перейти к основному контенту
Реклама
Спорт⁠,
0

Потенциальный соперник Усика попался на кокаине

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Паркер попался на кокаине
Новозеландец Джозеф Паркер сдал положительный тест на кокаин в день боя с британцем Фабио Уордли в конце октября
Джозеф Паркер
Джозеф Паркер (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер сдал положительный тест на кокаин. Об этом сообщает Sky Sports.

Допинг-проба была взята у 33-летнего боксера 25 октября в день поединка с британцем Фабио Уордли. Паркер уступил техническим нокаутом в 11-м раунде и лишился временного чемпионского по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

На счету Паркера, который в 2016-2018 годах был чемпионом мира по версии WBO, 36 побед и четыре поражения на профессиональном ринге. Теперь ему может грозить длительная дисквалификация.

До боя с Уордли Паркер был обязательным претендентом на главный титул WBO, которым сейчас владеет украинец Александр Усик. В июле WBO обязала Усика провести бой с Паркером и дала 30 дней на переговоры, но позднее предоставила украинскому боксеру 90-дневную отсрочку из-за его травмы.

В итоге Паркер решил провести бой с Уордли.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
бокс допинг кокаин WBO Александр Усик

