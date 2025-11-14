Чемпиона Игр по боксу из Узбекистана отстранили на три года за допинг
Олимпийский чемпион Парижа по боксу Лазизбек Муллажонов из Узбекистана дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
В пробе 26-летнего боксера, взятой 11 июня во внесоревновательный период, был обнаружен метастерон — синтетический анаболико-андрогенный стероид, связанный со стимуляцией быстрого роста мышц, увеличением силы и мощности.
Дисквалификация боксера завершится 21 июля 2028 года.
Муллажонов на Олимпиаде-2024 завоевал золото в тяжелом весе. Также он является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года.
