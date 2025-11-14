 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Чемпиона Игр по боксу из Узбекистана отстранили на три года за допинг

Олимпийского чемпиона по боксу из Узбекистана дисквалифицировали за допинг
В пробе Лазизбека Муллажонова, который завоевал золото в Париже в тяжелом весе, был обнаружен анаболический стероид
Лазизбек Муллажонов
Лазизбек Муллажонов (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Олимпийский чемпион Парижа по боксу Лазизбек Муллажонов из Узбекистана дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

В пробе 26-летнего боксера, взятой 11 июня во внесоревновательный период, был обнаружен метастерон — синтетический анаболико-андрогенный стероид, связанный со стимуляцией быстрого роста мышц, увеличением силы и мощности.

Дисквалификация боксера завершится 21 июля 2028 года.

Муллажонов на Олимпиаде-2024 завоевал золото в тяжелом весе. Также он является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
бокс допинг Узбекистан

