Карпин назвал свои примеры для подражания среди тренеров

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России отметил Хосепа Гвардиолу, Юргена Клоппа и Диего Симеоне, но добавил, что все зависит от исполнителей в составе команды

Валерий Карпин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин рассказал на встрече с воспитанниками образовательного центра «Сириус», кто для него является примером для подражания в профессиональном плане.

«Одного не назову, их несколько. Пепу Гвардиоле можно пытаться подражать, но многое зависит от исполнителей. Если таких футболистов нет, то подражать можно, но мало что получится», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Также в качестве примеров для подражания Карпин назвал Юргена Клоппа и Диего Симеоне. «Кому‑то нравится, кому‑то не нравится, но эти тренеры добиваются результата со своими футболистами», — добавил он.

Сборная России ближайший товарищеский матч проведет 15 ноября в Сочи против команды Чили.