Карпин рассказал, что в детстве болел за «Торпедо»

Главный тренер сборной России отметил, что болел за автозаводцев из-за отца

Валерий Карпин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин в детстве болел за московское «Торпедо». Об этом он рассказал на встрече с воспитанниками образовательного центра «Сириус».

«У меня папа играл в футбол и почему‑то болел за московское «Торпедо». Поэтому в детстве, пока не стал играть на более‑менее профессиональном уровне, болел за «Торпедо». Но это все из‑за папы», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

В качестве футболиста Карпин выступал за таллинские «Спорт» и «Звезду», московские ЦСКА и «Спартак», воронежский «Факел», а также за испанские «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».

Ранее 56-летний Карпин был главным тренером в «Спартаке», «Мальорке», «Торпедо» (Армавир) и «Ростове».