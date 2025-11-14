Самое интересное из телеграм-канала «РБК Спорт» за неделю
Ежедневно в телеграм-канале «РБК Спорт» можно найти десятки постов о самых важных спортивных событиях в России и мире. Мы собрали самые интересные из них за минувшую неделю.
Криштиану Роналду заявил, что ЧМ-2026 станет последним в его карьере
Покровская покинула пост главного тренера российских синхронисток
Могильного ввели в Зал хоккейной славы
Финал Евро-2028 пройдет на стадионе «Уэмбли»
Times: МОК запретит трансгендерам участвовать в женских видах на Олимпиаде
Евгения Медведева обручилась с Ильдаром Гайнутдиновым
Махачев и Маддалена провели битву взглядов в небоскребе на Манхэттене
Кравцов после четырех неудач в НХЛ забил в первом матче в России
