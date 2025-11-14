Канадец из «Динамо» рассказал о вызвавшей недоумение близких Москве
Канадский форвард московского «Динамо» Дилан Сикьюра рассказал Metaratings о впечатлениях от жизни в столице России.
Сикьюра стал выступать в КХЛ в 2024 году, подписав контракт с челябинским «Трактором». По ходу прошлого сезона его обменяли в «Динамо».
«Чувствую себя счастливым, занимаюсь любимым делом, рядом семья и даже собака. Конечно, близкие в недоумении, насколько красиво, чисто и безопасно в Москве. Не просто так это один из лучших городов мира», — рассказал Сикьюра.
В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ Сикьюра провел 25 матчей и набрал 18 (9+9) очков.
«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 31 очко.
