Тренер похвалил российского вратаря в проигранном матче НХЛ
Российский голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров великолепно отыграл матч регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари Флэймз», несмотря на поражение. Об этом заявил главный тренер «Шаркс» Райан Варсофски, которого цитирует сайт НХЛ.
«Сан-Хосе» уступил «Калгари» со счетом 0:2, нанеся лишь 16 бросков по воротам соперника. Аскаров же отразил 34 из 35 бросков (вторая шайба «Флэймз» была заброшена в пустые ворота) и был признан второй звездой матча.
«Сегодня мы были ужасны. Аскаров был невероятен. Счет не должен был быть 2:0, это точно. Он был единственным, кто был готов играть», — сказал Варсофски.
На счету 23-летнего Аскарова 11 матчей в нынешнем сезоне (пять побед), в которых он в среднем пропускал 3,09 шайбы и отражал 90,6% бросков.
