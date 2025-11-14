Овечкин и Маршанд обменялись джерси после 1000‑го очка канадца в НХЛ

Форвард «Флориды» Брэд Маршанд стал 102-м игроком в истории НХЛ, достигшим этой отметки, и 12-м среди действующих хоккеистов

Фото: «Флорида Пантерз»

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и канадский нападающий «Флорида Пантерз» Брэд Маршанд обменялись игровыми джерси после матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором канадец набрал свое 1000-е очко.

«Флорида» в ночь на пятницу дома победила «Вашингтон» со счетом 6:3. 37-летний Маршанд отметился двумя голевыми передачами, на его счету теперь 1000 очков (435 голов + 565 голевых передач) в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере.

После игры «Флорида» опубликовала в соцсети Х фото, где Овечкин и Маршанд держат в руках игровые джерси друг друга. Также на снимке присутствует российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский.

Маршанд стал 102-м игроком в истории НХЛ, достигшим отметки 1000 очков, и 12-м среди действующих хоккеистов. Большую часть карьеры канадец провел в «Бостон Брюинз», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2011 году. Во «Флориду» он перешел по ходу прошлого сезона и помог команде завоевать Кубок Стэнли.

40-летний Овечкин является лидером НХЛ по числу очков среди россиян, на его счету 901 шайба (рекорд лиги) и 734 передачи.