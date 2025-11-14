Россиянин Сорокин вошел в топ-3 по победам среди вратарей «Айлендерс»
«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Вегас» в овертайме со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
У победителей шайбы забросили Эмиль Хейнеман (15-я минута), Мэттью Шефер (18), Мэттью Барзал (58), Жан-Габриэль Пажо (64). В составе «Вегаса» отличились Ши Теодор (39), Томаш Гертл (49), Райлли Смит (51).
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин сделал 26 сейвов из 29 бросков по воротам, одержав свою 131-ю победу. Он вышел на чистое третье место в клубной истории по этому показателю, обогнав Рика Дипьетро. Лидирует канадец Билли Смит (304), четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба. На втором месте — американец Гленн Реш (157).
«Айлендерс» располагается на четвертом месте в Столичном дивизионе с 20 очками после 17 сыгранных матчей. «Вегас» занимает пятое место в Тихоокеанском дивизионе с 19 очками в 16 матчах.
В следующем матче «Айлендерс» встретится с «Ютой» в ночь на 15 ноября. «Вегас» днем позднее на выезде сыграет против «Сент-Луиса».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян
ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist
ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона
Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России