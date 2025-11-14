Илья Сорокин вошел в топ-3 по числу побед среди вратарей «Айлендерс»

Россиянин Сорокин вошел в топ-3 по победам среди вратарей «Айлендерс»

«Айлендерс» выиграл в овертайме в матче против «Вегаса». Россиянин отразил 26 бросков по своим воротам

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин (Фото: Scott Taetsch / Getty Images)

«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Вегас» в овертайме со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

У победителей шайбы забросили Эмиль Хейнеман (15-я минута), Мэттью Шефер (18), Мэттью Барзал (58), Жан-Габриэль Пажо (64). В составе «Вегаса» отличились Ши Теодор (39), Томаш Гертл (49), Райлли Смит (51).

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин сделал 26 сейвов из 29 бросков по воротам, одержав свою 131-ю победу. Он вышел на чистое третье место в клубной истории по этому показателю, обогнав Рика Дипьетро. Лидирует канадец Билли Смит (304), четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба. На втором месте — американец Гленн Реш (157).

«Айлендерс» располагается на четвертом месте в Столичном дивизионе с 20 очками после 17 сыгранных матчей. «Вегас» занимает пятое место в Тихоокеанском дивизионе с 19 очками в 16 матчах.

В следующем матче «Айлендерс» встретится с «Ютой» в ночь на 15 ноября. «Вегас» днем позднее на выезде сыграет против «Сент-Луиса».