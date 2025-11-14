 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Передача Марченко помогла «Коламбусу» обыграть «Эдмонтон»

Встреча завершилась со счетом 5:4. Россиянин Кирилл Марченко продлил свою результативную серию до десяти матчей, отметившись ассистом
Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:4. У победителей шайбы забросили Мэтью Оливье (16-я и 48-я минуты), Чарли Койл (21), Дентон Матейчук (31) и Адам Фантилли (39). У «Эдмонтона» отличились Мэтт Савуа (29), Леон Драйзайтль (30, 52) и российский нападающий Василий Подколзин (48).

Российский форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился передачей и продлил свою результативную серию до десяти матчей, в которых набрал 12 очков (три гола + девять передач). Россиянин стал пятым игроком в истории команды, кому удалось оформить десятиматчевую результативную серию в чемпионатах лиги.

В Столичном дивизионе «Коламбус» находится на шестом месте с 19 очками после 17 матчей. «Эдмонтон» занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе с 20 очками после 19 игр.

В следующем матче «Коламбус» в ночь на 16 ноября сыграет против «Нью-Йорк Рейнджерс», «Эдмонтон» в этот же день встретится с «Каролиной».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Полина Мельникова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Кирилл Марченко Эдмонтон Ойлерз Коламбус Блю Джекетс

