Передача Марченко помогла «Коламбусу» обыграть «Эдмонтон»

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:4. У победителей шайбы забросили Мэтью Оливье (16-я и 48-я минуты), Чарли Койл (21), Дентон Матейчук (31) и Адам Фантилли (39). У «Эдмонтона» отличились Мэтт Савуа (29), Леон Драйзайтль (30, 52) и российский нападающий Василий Подколзин (48).

Российский форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился передачей и продлил свою результативную серию до десяти матчей, в которых набрал 12 очков (три гола + девять передач). Россиянин стал пятым игроком в истории команды, кому удалось оформить десятиматчевую результативную серию в чемпионатах лиги.

В Столичном дивизионе «Коламбус» находится на шестом месте с 19 очками после 17 матчей. «Эдмонтон» занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе с 20 очками после 19 игр.

В следующем матче «Коламбус» в ночь на 16 ноября сыграет против «Нью-Йорк Рейнджерс», «Эдмонтон» в этот же день встретится с «Каролиной».