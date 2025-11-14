Сборная Франции отобралась на ЧМ по футболу, разгромив Украину

Встреча завершилась со счетом 4:0. Все голы были забиты во втором тайме

Фото: Franco Arland / Getty Images

Сборная Франции разгромно обыграла команду Украины в домашнем матче пятого тура отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года и вышла в финальную часть соревнования.

Встреча завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил Килиан Мбаппе (55-я и 83-я минуты), голами также отметились Майкл Олисе (76) и Уго Экитике (88).

Мбаппе смог отличиться уже в шестом матче подряд за национальную команду.

Франция лидирует в группе D с 13 очками за тур до конца отбора. Исландия и Украина делят второе и третье места (по 7 очков), Азербайджан — последний (1).

Сборная Франции 16 ноября сыграет с Азербайджаном, а Украина встретится с Исландией, которой для попадания в стыковые матчи достаточно не проиграть.

Команда Франция стала 29-й обеспечившей себе участие в чемпионате мира. Она — двукратный чемпион мира (1998, 2018), а также дважды серебряный (2006, 2022) и бронзовый (1958, 1986) призер турнира.

Будущий чемпионат мира впервые пройдет с участием 48 сборных. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года, а жеребьевка — 5 декабря 2025-го в Вашингтоне.