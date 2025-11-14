Сборная Франции отобралась на ЧМ по футболу, разгромив Украину
Сборная Франции разгромно обыграла команду Украины в домашнем матче пятого тура отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года и вышла в финальную часть соревнования.
Встреча завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил Килиан Мбаппе (55-я и 83-я минуты), голами также отметились Майкл Олисе (76) и Уго Экитике (88).
Мбаппе смог отличиться уже в шестом матче подряд за национальную команду.
Франция лидирует в группе D с 13 очками за тур до конца отбора. Исландия и Украина делят второе и третье места (по 7 очков), Азербайджан — последний (1).
Сборная Франции 16 ноября сыграет с Азербайджаном, а Украина встретится с Исландией, которой для попадания в стыковые матчи достаточно не проиграть.
Команда Франция стала 29-й обеспечившей себе участие в чемпионате мира. Она — двукратный чемпион мира (1998, 2018), а также дважды серебряный (2006, 2022) и бронзовый (1958, 1986) призер турнира.
Будущий чемпионат мира впервые пройдет с участием 48 сборных. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года, а жеребьевка — 5 декабря 2025-го в Вашингтоне.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций