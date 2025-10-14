 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Сборная России разгромила команду Боливии, продлив беспроигрышную серию

Товарищеский матч в Москве завершился со счетом 3:0
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу

Футболисты сборной России обыграли в товарищеском матче команду Боливии со счетом 3:0. Игра прошла в Москве на стадионе «Динамо».

Голы забили Лечи Садулаев (18-я минута), Алексей Миранчук (43) и Иван Сергеев (57).

Это был первый очный матч сборных России и Боливии (команда занимает 77-ю строчку в рейтинге ФИФА). Боливия — 100-й соперник в истории сборной России/СССР.

Игроки обеих команд вышли на игру в специальных футболках, посвященных 99-летию Никиты Симоняна, первого вице-президента РФС и лучшего бомбардира в истории «Спартака». Матч посетили 20 533 зрителей.

Сборная России была отстранена от турниров ФИФА и УЕФА в 2022 году, после начала военной операции на Украине, и проводит только товарищеские матчи.

Подопечные Валерия Карпина не проигрывали с момента отстранения, до игры с Боливией на счету национальной команды было 15 побед и шесть ничьих в 21 матче. Последнее поражение сборная России потерпела 14 сентября 2021 года в решающем матче отбора на чемпионат мира против Хорватии (0:1).

В ноябре у сборной России запланированы домашние матчи с Перу (12 числа) и Чили (15).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко
Футбол сборная России по футболу сборная Боливии по футболу
Валерий Карпин
Валерий Карпин
футбольный тренер, спортсмен, футболист
2 февраля 1969 года
