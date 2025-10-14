Сборная ЮАР впервые с 2010 года сыграет на ЧМ по футболу

Игроки сборной ЮАР (Фото: Charlé Lombard / Gallo Images / Getty Images)

Футболисты сборной ЮАР дома обыграли команду Руанды со счетом 3:0 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, обеспечив себе путевку в финальную часть.

Голы забили Таленте Мбата (пятая минута), Осуин Апполлис (26) и Эвиденс Макгопа (72).

На счету сборной ЮАР 18 очков в десяти матчах, команда выиграла группу С. Далее расположились команды Нигерии (17), Бенина (17), Лесото (12), Руанды (11) и Зимбабве (5). Нигерия как одна из лучших команд, занявших вторые места в группах, вышла во второй отборочный раунд.

ЮАР шестой из африканских сборных отобралась в финальную часть ЧМ-2026.

Сборная ЮАР в четвертый раз в своей истории сыграет в финальной стадии чемпионата мира, ранее команда выступала там в 1998, 2002 и 2010 (на домашнем ЧМ) годах, ни разу не выйдя из группы.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).

Помимо хозяев турнира на ЧМ-2026 уже отобрались сборные Японии, Новой Зеландии, Ирана, Аргентины, Узбекистана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Бразилии, Эквадора, Уругвая, Колумбии, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира, Ганы и Кабо-Верде.