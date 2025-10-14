«Авангард» обыграл «Трактор» в матче КХЛ с 13 шайбами
Челябинский «Трактор» проиграл омскому «Авангарду» со счетом 5:8 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе хозяев шайбы забросили Егор Коршков (5-я минута), Федор Крощинский (17), Джош Ливо (23), Пьеррик Дюбе (27) и Михаил Григоренко (38). У гостей отличились Василий Пономарев (5), Дамир Шарипзянов (11), Дмитрий Рашевский (12, 32), Николай Прохоркин (15, 51) и Эндрю Потуральски (26, 56).
«Трактор» ранее в этом сезоне обыгрывал «Авангард» со счетом 5:1.
«Трактор», финалист Кубка Гагарина прошлого сезона, набрал 18 очков в 16 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 22 очками в 15 играх расположился на второй строчке.
В следующем матче «Авангард» 16 октября в гостях сыграет с «Барысом», «Трактор» 18 октября примет «Салават Юлаев».
Другие результаты дня:
«Барыс» (Астана) — «Сибирь» (Новосибирск) — 3:4 Б;
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 1:4.
