97-летний теннисист обыграл 102-летнего на турнире ITF
Австралиец Генри Янг и американец Артур Линд установили возрастной рекорд участников международного теннисного матча. Об этом сообщается на странице Международной федерации тенниса (ITF) в соцсети Х.
Общий возраст игроков составил 199 лет.
102-летний Янг и 97-летний Линд сыграли в четвертьфинале турнира ITF World Championship в возрастной категории «90+» в хорватском Боле.
Линд победил со счетом 6:1, 6:2.
