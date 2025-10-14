В КХЛ хоккеисты устроили драку на первой секунде матча. Видео
В матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ между астанинским «Барысом» и новосибирской «Сибирью» произошла драка уже на первой секунде.
Сразу же после стартового вбрасывания американский форвард «Барыса» Мэйсон Морелли и защитник «Сибири» Александр Лукин сбросили краги и устроили драку. Американец в итоге вышел победителем этой схватки, повалив россиянина на лед.
Оба хоккеиста получили по пять штрафных минут.
«Барыс» набрал 13 очков в 15 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 12 очками в 13 играх расположилась на десятой строчке.
