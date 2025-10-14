В КХЛ хоккеисты устроили драку на первой секунде матча. Видео

В КХЛ хоккеисты «Барыса» и «Сибири» устроили драку на первой секунде матча

Американский форвард «Барыса» Мэйсон Морелли и защитник «Сибири» Александр Лукин подрались сразу же после стартового вбрасывания

Фото: скриншот с трансляции

В матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ между астанинским «Барысом» и новосибирской «Сибирью» произошла драка уже на первой секунде.

Сразу же после стартового вбрасывания американский форвард «Барыса» Мэйсон Морелли и защитник «Сибири» Александр Лукин сбросили краги и устроили драку. Американец в итоге вышел победителем этой схватки, повалив россиянина на лед.

Оба хоккеиста получили по пять штрафных минут.

«Барыс» набрал 13 очков в 15 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 12 очками в 13 играх расположилась на десятой строчке.