Сборная Швеции уволила тренера после трех поражений в отборе ЧМ-2026

Датчанин Йон-Даль Томассон возглавлял сборную Швеции с февраля 2024 года

Фото: Michael Campanella / Getty Images

Йон-Даль Томассон уволен с поста главного тренера сборной Швеции. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Швеции.

«Контракт расторгнут немедленно. Решение основано на отсутствии результатов в отборочных матчах чемпионата мира», — говорится в сообщении.

Сборная Швеции, в составе которой выступают звезды Английской премьер-лиги (АПЛ) Александер Исак и Виктор Дьёкереш, плохо стартовала в отборе на чемпионат мира 2026 года. У шведов в четырех матчах только одно очко, команда проиграла уже три встречи подряд.

Сборная Швеции занимает в отборочной группе B последнее место, впереди Швейцария (10), Косово (7) и Словения (3).

49-летний датчанин Томассон возглавлял команду с февраля 2024 года.