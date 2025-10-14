 Перейти к основному контенту
ЧМ-2026⁠,
0

Сборная Швеции уволила тренера после трех поражений в отборе ЧМ-2026

Сюжет
ЧМ-2026
Датчанин Йон-Даль Томассон возглавлял сборную Швеции с февраля 2024 года
Фото: Michael Campanella / Getty Images
Фото: Michael Campanella / Getty Images

Йон-Даль Томассон уволен с поста главного тренера сборной Швеции. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Швеции.

«Контракт расторгнут немедленно. Решение основано на отсутствии результатов в отборочных матчах чемпионата мира», — говорится в сообщении.

Сборная Швеции, в составе которой выступают звезды Английской премьер-лиги (АПЛ) Александер Исак и Виктор Дьёкереш, плохо стартовала в отборе на чемпионат мира 2026 года. У шведов в четырех матчах только одно очко, команда проиграла уже три встречи подряд.

Сборная Швеции занимает в отборочной группе B последнее место, впереди Швейцария (10), Косово (7) и Словения (3).

49-летний датчанин Томассон возглавлял команду с февраля 2024 года.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Швеция ЧМ-2026
