Умер заслуженный тренер РСФСР по вольной борьбе Петр Брайко
Заслуженный тренер РСФСР по вольной борьбе Петр Брайко скончался на 80-м году. Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России.
Брайко был одним из основателей вольной борьбы на Кузбассе, первым заслуженным тренером РСФСР в Кемеровской области.
«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Петра Гавриловича», — говорится в сообщении.
За более чем за 40 лет тренерской работы Брайко подготовил более 40 мастеров спорта, в том числе международного класса, среди которых — победители и призеры первенств СССР, первенств России, Европы и мира.
