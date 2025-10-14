Умер заслуженный тренер РСФСР по вольной борьбе Петр Брайко

Брайко был одним из основателей вольной борьбы на Кузбассе, подготовил более 40 мастеров спорта

Петр Брайко (Фото: wrestrus.ru)

Заслуженный тренер РСФСР по вольной борьбе Петр Брайко скончался на 80-м году. Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России.

Брайко был одним из основателей вольной борьбы на Кузбассе, первым заслуженным тренером РСФСР в Кемеровской области.

«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Петра Гавриловича», — говорится в сообщении.

За более чем за 40 лет тренерской работы Брайко подготовил более 40 мастеров спорта, в том числе международного класса, среди которых — победители и призеры первенств СССР, первенств России, Европы и мира.