Сборная Бразилии вела 2:0, но проиграла команде Японии
Футболисты сборной Бразилии проиграли команде Японии со счетом 2:3 в товарищеском матче, который прошел в Токио.
В составе гостей голы забили Пауло Энрике (26-я минута) и Габриэл Мартинелли (32). У хозяев отличились Такуми Минамино (52), Кэито Накамура (62) и Аясэ Уэда (71).
Полузащитник «Зенита» Луис Энрике вышел в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте. Защитник петербургского клуба Дуглас Сантос остался в запасе.
На счету 24-летнего Луиса Энрике теперь девять матчей и два гола за национальную команду.
