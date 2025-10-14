Сборная Бразилии вела 2:0, но проиграла команде Японии

Товарищеский матч завершился со счетом 2:3. Полузащитник «Зенита» Луис Энрике провел на поле 75 минут, защитник Дуглас Сантос остался в запасе

Луис Энрике (Фото: Koji Watanabe / Getty Images)

Футболисты сборной Бразилии проиграли команде Японии со счетом 2:3 в товарищеском матче, который прошел в Токио.

В составе гостей голы забили Пауло Энрике (26-я минута) и Габриэл Мартинелли (32). У хозяев отличились Такуми Минамино (52), Кэито Накамура (62) и Аясэ Уэда (71).

Полузащитник «Зенита» Луис Энрике вышел в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте. Защитник петербургского клуба Дуглас Сантос остался в запасе.

На счету 24-летнего Луиса Энрике теперь девять матчей и два гола за национальную команду.