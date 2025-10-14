Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Боливией
Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на товарищеский матч против команды Боливии.
На поле с первых минут выйдут Станислав Агкацев, Мингиян Бевеев, Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Иван Сергеев и Лечи Садулаев.
Капитаном в этой игре будет Миранчук.
Встреча в Москве на стадионе «Динамо» начнется в 20:00 мск.
Игроки сборной России выйдут на матч в специальных футболках, посвященных 99-летию Никиты Симоняна, первого вице-президента РФС и лучшего бомбардира в истории «Спартака».
Сборная России была отстранена от турниров ФИФА и УЕФА в 2022 году, после начала военной операции на Украине, и проводит только товарищеские матчи.
Подопечные Валерия Карпина не проигрывали с момента отстранения, на счету национальной команды 15 побед и шесть ничьих. Последнее поражение сборная России потерпела 14 сентября 2021 года в решающем матче отбора на чемпионат мира против Хорватии (0:1).
