Французская лыжница пропустит Олимпиаду из-за аварии на параплане
Лидер сборной Франции по лыжным гонкам Флора Дольчи пропустит Олимпийские игры 2026 года из-за полученной в аварии на параплане травмы. Об этом сообщает L'Equipe.
Спортсменка на прошлой неделе в день своего 26-летия попала в аварию на параплане и получила перелом поясничного позвонка. Дольчи уже перенесла операцию.
«Был риск неврологических последствий, но с ней все в порядке, она ходит. Учитывая операцию, мы оцениваем время, необходимое для полного восстановления, в шесть месяцев», — сказал врач сборной Франции по лыжным гонкам Тибо Барб.
В прошлом сезоне Дольчи стала лучшей из француженок в общем зачете Кубка мира, заняв 27-е место.
Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.
