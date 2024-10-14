Егор Бероев сыграет легенду «Спартака» в фильме о чемпионстве «Арарата»
Егор Бероев исполнит роль Никиты Симоняна в спортивной драме «Золотой дубль» о победе «Арарата» под руководством спартаковца в чемпионате и Кубке СССР. Об этом РБК сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Start.
Симонян признался, что был удивлен предложением снять фильм о его работе в «Арарате» спустя 50 лет. «Единственное, чего бы я хотел пожелать, — это правдивости, чтобы люди узнали эту историю по-настоящему. Над проектом работают знающие люди, я им доверяю», — сказал он.
В фильме режиссера Мгера Мкртчяна также сыграют Ксения Алферова и Сергей Шакуров.
Симонян дважды возглавлял «Арарат» — в 1973–1974 (когда выиграл с ним два трофея) и в 1984–1985 годах.
Во время игровой карьеры Симонян четыре раза выиграл чемпионат СССР со «Спартаком» и является лучшим бомбардиром в истории «красно-белых» со 160 голами, со сборной СССР Симонян победил на Олимпиаде-1956.
В качестве тренера Симонян также работал в «Спартаке», сборной и одесском «Черноморце».
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Песков заявил о необходимости изучить идею налога на бездетность
В США объявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа
Россияне сочли чрезмерным число мигрантов в стране
WP узнала, что ХАМАС планировал повторить теракт 11 сентября в Израиле
Экспорт алкоголя сократился в 2 раза: кто покупает водку и вино из России
Комика Диму Гаврилова оштрафовали за дискредитацию армии
Справедлив ли результат боя Бетербиев — Бивол
Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов