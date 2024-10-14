Егор Бероев сыграет легенду «Спартака» в фильме о чемпионстве «Арарата»

Фильм «Золотой дубль» посвящен работе Никиты Симоняна в «Арарате» в 1973 году, когда команда выиграла чемпионат и Кубок СССР

Никита Симонян (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Егор Бероев исполнит роль Никиты Симоняна в спортивной драме «Золотой дубль» о победе «Арарата» под руководством спартаковца в чемпионате и Кубке СССР. Об этом РБК сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Start.

Симонян признался, что был удивлен предложением снять фильм о его работе в «Арарате» спустя 50 лет. «Единственное, чего бы я хотел пожелать, — это правдивости, чтобы люди узнали эту историю по-настоящему. Над проектом работают знающие люди, я им доверяю», — сказал он.

В фильме режиссера Мгера Мкртчяна также сыграют Ксения Алферова и Сергей Шакуров.

Симонян дважды возглавлял «Арарат» — в 1973–1974 (когда выиграл с ним два трофея) и в 1984–1985 годах.

Во время игровой карьеры Симонян четыре раза выиграл чемпионат СССР со «Спартаком» и является лучшим бомбардиром в истории «красно-белых» со 160 голами, со сборной СССР Симонян победил на Олимпиаде-1956.

В качестве тренера Симонян также работал в «Спартаке», сборной и одесском «Черноморце».