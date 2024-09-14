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Россиянка спасла Магнуса Карлсена от технического поражения на Олимпиаде

Россиянка спасла Карлсена от технического поражения на шахматной Олимпиаде
Норвежский гроссмейстер чуть не опоздал на свою партию на турнире в Будапеште, но фотограф Мария Емельянова помогла ему быстро попасть на арену в самый последний момент. Карлсен победил своего колумбийского соперника
Магнус Карлсен
Магнус Карлсен (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, 16-й чемпион мира, чуть не опоздал на свою партию на шахматной Олимпиаде в Будапеште. За это он мог получить техническое поражение, но фотограф сайта Сhess24 россиянка Мария Емельянова помогла ему успеть вовремя, сообщает портал Firstpost.

В третьем туре Норвегия встречалась с Колумбией. Карлсен успел на свою партию против Роберто Гарсии Пантожи в самый последний момент и в итоге даже победил.

Карлсен добирался к месту соревнований на велосипеде и в проливной дождь. «Был небольшой беспорядок. Я остановился в другом отеле, чем остальная команда, поэтому они должны были забрать меня. Затем они внезапно сказали мне, что из-за пробок опоздают. В тот момент я подумал, что не смогу добраться на соревнования вовремя на машине, поэтому решил, что на велосипеде будет быстрее», — рассказал норвежец после своей партии.

Он все равно доехал до места с опозданием и подумал, что уже проиграл. Но начало третьего раунда было немного отложено, а на входе он встретил Емельянову. «Он был на велосипеде, весь мокрый, и пытался найти вход. И у него не было аккредитации, которая осталась у капитана сборной Норвегии. Он сказал: «Я уже проиграл, да?» Я ответила, что у него осталось еще четыре минуты», — сказала Емельянова.

Затем Емельянова показала Карлсену короткий путь на арену и помогла войти в зал, чтобы он успел вовремя и избежал технического поражения. Сборная Норвегии в итоге выиграла матч у Колумбии.

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