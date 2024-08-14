Московское «Динамо» одержало волевую победу над махачкалинским в Кубке России

«Динамо» одержало волевую победу над новичком РПЛ в Кубке России

Московский клуб пропустил первым от махачкалинского «Динамо», но во втором тайме забил дважды

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Футболисты московского «Динамо» обыграли одноименный клуб из Махачкалы со счетом 2:1 в домашнем матче второго тура группового этапа Кубка России.

В составе гостей отличился Абакар Гаджиев (44-я минута), у хозяев голы забили Хорхе Карраскаль (54, с пенальти) и Ярослав Гладышев (76).

В параллельном матче в группе А московский «Спартак» обыграл «Крылья Советов» (3:0).

В первом туре «Спартак» победил московское «Динамо» со счетом 3:0, «Крылья Советов» уступили махачкалинцам, дебютантам РПЛ (0:1).

В следующем туре «Спартак» 27 августа примет махачкалинское «Динамо», «Крылья Советов» днем позже в гостях встретятся с московским.