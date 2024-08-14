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ЦСКА по пенальти победил «Пари НН» в Кубке России

Армейцы пропустили первыми, но во втором тайме сумели сравнять счет и в итоге одержали победу в послематчевой серии 11-метровых
Фото: телеграм-канал ФК «Пари НН»
Фото: телеграм-канал ФК «Пари НН»

Футболисты московского ЦСКА дома обыграли «Пари Нижний Новгород» в серии пенальти в матче второго тура группового этапа Кубка России.

Основное время завершилось со счетом 1:1. У хозяев отличился Игорь Дивеев (60-я минута), у гостей — Зе Турбо (32-я).

В серии пенальти сильнее оказались армейцы — 4:2. Удар Кирилла Гоцука отразил Владислав Тороп, Маттео Стаматов попал в перекладину.

Центральный защитник Дивеев забил уже пять голов в нынешнем сезоне.

В группе С также выступают «Краснодар» и грозненский «Ахмат», которые проведут матч 15 августа. В первом туре ЦСКА уступил «Краснодару» (0:1), а «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:4).

В следующем туре ЦСКА 27 августа в гостях сыграет с «Ахматом», «Пари НН» днем позже примет «Краснодар».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Кубок России по футболу ФК ЦСКА ФК Пари Нижний Новгород
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