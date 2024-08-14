«Зенит» победил «Рубин» благодаря дебютному голу 20-летнего Васильева
Футболисты петербургского «Зенита» в гостях обыграли казанский «Рубин» со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа Кубка России.
Единственный гол забил Дмитрий Васильев (59-я минута).
20-летний полузащитник Васильев забил дебютный гол за основную команду петербуржцев.
«Зенит» пока выиграл все семь матчей в нынешнем сезоне во всех турнирах.
В группе D также выступают воронежский «Факел» и тольяттинский «Акрон», которые проведут матч 15 августа. В первом туре «Зенит» победил «Факел» (3:0), а «Рубин» обыграл «Акрон» (4:0).
В следующем туре «Зенит» 27 августа в гостях сыграет с «Акроном», «Рубин» в тот же день в гостях встретится с «Факелом».
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