«Зенит» победил «Рубин» благодаря дебютному голу 20-летнего Васильева

Встреча группового этапа Кубка России завершилась со счетом 1:0. Полузащитник Дмитрий Васильев вышел в основном составе и отличился на 59-й минуте

Игроки «Зенита» (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Футболисты петербургского «Зенита» в гостях обыграли казанский «Рубин» со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа Кубка России.

Единственный гол забил Дмитрий Васильев (59-я минута).

20-летний полузащитник Васильев забил дебютный гол за основную команду петербуржцев.

«Зенит» пока выиграл все семь матчей в нынешнем сезоне во всех турнирах.

В группе D также выступают воронежский «Факел» и тольяттинский «Акрон», которые проведут матч 15 августа. В первом туре «Зенит» победил «Факел» (3:0), а «Рубин» обыграл «Акрон» (4:0).

В следующем туре «Зенит» 27 августа в гостях сыграет с «Акроном», «Рубин» в тот же день в гостях встретится с «Факелом».