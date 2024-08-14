Умерла обладательница мирового рекорда в эстафете бегунья Подъяловская

Ирине Подъяловской было 64 года. Она была в составе сборной СССР, которая в августе 1984 года установила мировой рекорд в эстафете 4х800 м. Это один из старейших рекордов в легкой атлетике, который до сих пор не побит

Ирина Подъяловская (Фото: rusathletics.info)

Известная советская бегунья Ирина Подъяловская скончалась после продолжительной болезни на 65-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

Подъяловская специализировалась в беге на средние дистанции. На ее счету есть победы на Универсиаде 1983 года и Играх дружбы 1984 года на дистанции 800 м.

Подъяловская была в составе сборной СССР, которая в августе 1984 года установила мировой рекорд в эстафете 4х800 м (7 мин. 50,17 с). Это один из старейших мировых рекордов в легкой атлетике, который до сих пор не побит. Только достижение чешки Ярмилы Кратохвиловой на 800 м было установлено раньше (1983).

В последнее годы Подъяловская работала тренером бегунов-любителей.