Умер трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков скончался на 77-м году жизни, сообщили в Союзе биатлонистов России.
Причина смерти Ушакова не уточняется.
Ушаков побеждал на трех чемпионатах мира (1970, 1974, 1977) в эстафетах. Также на его счету серебро ЧМ-1975 в эстафете и бронза ЧМ-1977 в спринте. В качестве запасного Ушаков входил в состав сборной СССР на трех Олимпийских играх (1972, 1976, 1980), был двукратным чемпионом СССР.
Карьеру Ушаков завершил в 1980 году. Позднее он работал старшим преподавателем кафедры физвоспитания Ленинградской военно-космической академии имени В. Можайского, был тренером женской команды Санкт-Петербурга по биатлону.
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