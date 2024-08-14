Умер трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков

Ушакову было 76 лет. Он трижды побеждал на трех мировых первенствах (1970, 1974, 1977) в эстафетах в составе сборной СССР

Александр Ушаков (Фото: ТАСС)

Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков скончался на 77-м году жизни, сообщили в Союзе биатлонистов России.

Причина смерти Ушакова не уточняется.

Ушаков побеждал на трех чемпионатах мира (1970, 1974, 1977) в эстафетах. Также на его счету серебро ЧМ-1975 в эстафете и бронза ЧМ-1977 в спринте. В качестве запасного Ушаков входил в состав сборной СССР на трех Олимпийских играх (1972, 1976, 1980), был двукратным чемпионом СССР.

Карьеру Ушаков завершил в 1980 году. Позднее он работал старшим преподавателем кафедры физвоспитания Ленинградской военно-космической академии имени В. Можайского, был тренером женской команды Санкт-Петербурга по биатлону.