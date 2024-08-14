Sportsnet сообщил о вероятной продаже клуба Кучерова за рекордные $2 млрд

Sportsnet: «Тампу» продадут за рекордную для НХЛ сумму в $2 млрд

Ожидается, что покупателем «Тампа-Бэй Лайтнинг» станет Даг Островер, соучредитель и генеральный директор инвестиционной компании Blue Owl Capital

Фото: Douglas R. Clifford / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» начал многоэтапную процедуру продажи команды за $2 млрд, что станет рекордом для лиги. Об этом сообщает Sportsnet со ссылкой на многочисленные источники.

Отмечается, что сделка еще не завершена, кроме того, немедленной смены контроля над клубом и изменений в повседневной деятельности произойти не должно. Предполагается, что покупателем «Тампы» станет Даг Островер, соучредитель и генеральный директор инвестиционной компании Blue Owl Capital.

В рамках сделки нынешний владелец «Тампы» Джефф Виник сохранит полный операционный контроль над организацией в течение следующих нескольких лет. Он также продолжит иметь значительную долю в клубе.

Виник купил «Тампу» в 2010 году за $170 млн. При нем в 2020 и 2021 годах команда выиграла Кубок Стэнли. Сейчас лидерами «Тампы» являются российские хоккеисты — голкипер Андрей Василевский и форвард Никита Кучеров.

В данный момент крупнейшей сделкой в истории НХЛ является продажа «Оттавы Сенаторз» Майклу Андлауэру за $950 млн летом 2023 года.