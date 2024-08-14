Дюплантис и Вархольм сразятся на 100-метровке на этапе «Бриллиантовой лиги»

Рекордсмены в прыжках с шестом и на 400 м с/б сразятся на 100-метровке

Забег Армана Дюплантиса против Карстена Вархольма состоится 4 сентября во время этапа «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе

Арман Дюплантис (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Обладатель мирового рекорда в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис и норвежец Карстен Вархольм, которому принадлежит мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами, пробегут 100-метровку друг против друга. Об этом сообщает New York Times.

Этот забег состоится 4 сентября во время этапа «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе.

Дюплантис на прошедшей Олимпиаде в Париже завоевал золото и девятый раз в карьере побил мировой рекорд (6,25 м). Вархольм, олимпийский чемпион Токио, на 400 м с/б стал вторым, уступив американцу Раю Бенджамину.

Лучший результат Вархольма на 100-метровке — 10,49 секунды в 2017 году. Дюплантис пробегал 100 м за 10,57 в 2018 году еще на школьных соревнованиях.

Для сравнения, мировой рекорд на 100 м принадлежит ямайцу Усэйну Болту (9,58). В Париже американец Ноа Лайлс победил с результатом 9,79.