Рекордсмены в прыжках с шестом и на 400 м с/б сразятся на 100-метровке
Обладатель мирового рекорда в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис и норвежец Карстен Вархольм, которому принадлежит мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами, пробегут 100-метровку друг против друга. Об этом сообщает New York Times.
Этот забег состоится 4 сентября во время этапа «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе.
Дюплантис на прошедшей Олимпиаде в Париже завоевал золото и девятый раз в карьере побил мировой рекорд (6,25 м). Вархольм, олимпийский чемпион Токио, на 400 м с/б стал вторым, уступив американцу Раю Бенджамину.
Лучший результат Вархольма на 100-метровке — 10,49 секунды в 2017 году. Дюплантис пробегал 100 м за 10,57 в 2018 году еще на школьных соревнованиях.
Для сравнения, мировой рекорд на 100 м принадлежит ямайцу Усэйну Болту (9,58). В Париже американец Ноа Лайлс победил с результатом 9,79.
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