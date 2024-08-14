Как медалистов Олимпиады-2024 встретили на родине. Фотогалерея

Пакистанец Аршад Надим после завоевания золота в метании копья вернулся на родину национальным героем. При этом жители Пакистана в восторге не от самого золота, а от того факта, что Надим превзошел фаворита Нираджа Чопры из «враждебной» Индии. В свою очередь, в Индии болельщики потребовали проверить Надима на допинг. Ранее Пакистан завоевывал олимпийское золото только в хоккее на траве. В Париже на счету сборной золото и бронза.

(Фото: Reuters)