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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Как медалистов Олимпиады-2024 встретили на родине. Фотогалерея

Десятки тысяч сербов чествовали в Белграде Джоковича и Йовича после Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В Белграде Новака Джоковича и Николу Йокича чествовали десятки тысяч человек. Как встречали олимпийских медалистов в других странах — в фотогалерее «РБК Спорт»

Пакистанец Аршад Надим после завоевания золота в метании копья&nbsp;вернулся на родину национальным героем. При этом жители Пакистана в восторге не от самого золота, а от того факта, что Надим превзошел фаворита Нираджа Чопры из &laquo;враждебной&raquo; Индии. В свою очередь, в Индии болельщики потребовали проверить Надима на допинг. Ранее Пакистан завоевывал олимпийское золото только в хоккее на траве. В Париже на счету сборной золото и бронза.
Пакистанец Аршад Надим после завоевания золота в метании копья вернулся на родину национальным героем. При этом жители Пакистана в восторге не от самого золота, а от того факта, что Надим превзошел фаворита Нираджа Чопры из «враждебной» Индии. В свою очередь, в Индии болельщики потребовали проверить Надима на допинг. Ранее Пакистан завоевывал олимпийское золото только в хоккее на траве. В Париже на счету сборной золото и бронза.
(Фото: Reuters)

Более 30 тыс. собралось на крупнейшем стадионе Ботсваны для чествования первого олимпийского чемпиона в истории страны Летсиле Тебого.
Более 30 тыс. собралось на крупнейшем стадионе Ботсваны для чествования первого олимпийского чемпиона в истории страны Летсиле Тебого.

21-летний спринтер также первым среди африканцев выиграл золото Олимпиады в беге на 200 м, где доминируют США и карибские страны. Летсиле до 17 лет бегал босиком. Впервые получил шиповки лишь после того, как побил рекорд страны.
21-летний спринтер также первым среди африканцев выиграл золото Олимпиады в беге на 200 м, где доминируют США и карибские страны. Летсиле до 17 лет бегал босиком. Впервые получил шиповки лишь после того, как побил рекорд страны.

Узбекистан завоевал рекордное количество медалей&nbsp;&mdash; 8. Это произошло благодаря феноменальному выступлению в боксе&nbsp;&mdash; 5 золотых медалей. За последние 30 лет только Куба смогла достигнуть отметки в 5 золотых медалей. В постсоветский период рекорд по золоту в боксе на одной Олимпиаде принадлежит именно Кубе&nbsp;&mdash; 7 в 1992 году. В Ташкенте сборную Узбекистана встретили тысячи человек.
Узбекистан завоевал рекордное количество медалей — 8. Это произошло благодаря феноменальному выступлению в боксе — 5 золотых медалей. За последние 30 лет только Куба смогла достигнуть отметки в 5 золотых медалей. В постсоветский период рекорд по золоту в боксе на одной Олимпиаде принадлежит именно Кубе — 7 в 1992 году. В Ташкенте сборную Узбекистана встретили тысячи человек.

Сборная Великобритании завоевала на Олимпиаде 65 медалей, из которых 14 золотых. В Лондоне команду встретили несколько сотен болельщиков.
Сборная Великобритании завоевала на Олимпиаде 65 медалей, из которых 14 золотых. В Лондоне команду встретили несколько сотен болельщиков.
(Фото: Leon Neal / Getty Images)

Британский прыгун в воду Том Дэйли оказался в центре внимания по возвращению в Лондон. Он завоевал серебро в Париже. После многократный медалист Олимпийских игр объявил о завершении карьеры.
Британский прыгун в воду Том Дэйли оказался в центре внимания по возвращению в Лондон. Он завоевал серебро в Париже. После многократный медалист Олимпийских игр объявил о завершении карьеры.
(Фото: Leon Neal / Getty Images)

Немецких спортсменов чествовали в Кельне.
Немецких спортсменов чествовали в Кельне.
(Фото: Marc John / IMAGO / Global Look Press)

Сборная Германии прибыла&nbsp;в Кельн из Парижа на&nbsp;специальном поезде.
Сборная Германии прибыла в Кельн из Парижа на специальном поезде.
(Фото: Marc John / IMAGO / Global Look Press)

Фото: Marc John / IMAGO / Global Look Press
Фото: Marc John / IMAGO / Global Look Press

Так встречали сборную Швеции в Стокгольме
Так встречали сборную Швеции в Стокгольме
(Фото: Emma Wallskog / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Одним из главных героев Олимпиады стал швед Арман Дюплантис, который в прыжках с шестом побил очередной мировой рекорд. В Швеции его приезд вызвал ажиотаж.
Одним из главных героев Олимпиады стал швед Арман Дюплантис, который в прыжках с шестом побил очередной мировой рекорд. В Швеции его приезд вызвал ажиотаж.
(Фото: Emma Wallskog / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Ирландцы на Олимпиаде завоевали четырех золота и три бронзы.
Ирландцы на Олимпиаде завоевали четырех золота и три бронзы.
(Фото: Ben Bradyx / IMAGO / Global Look Press)

В Дублине олимпийцев на центральной площади приветствовали несколько тысяч человек.
В Дублине олимпийцев на центральной площади приветствовали несколько тысяч человек.
(Фото: Ben Brady / IMAGO / Global Look Press)

Десятки тысяч сербов собрались на центральной площади Белграда, чтобы встретить медалистов Олимпиады.
Десятки тысяч сербов собрались на центральной площади Белграда, чтобы встретить медалистов Олимпиады.
(Фото: Srdjan Stevanovic / Getty Images)

Особых почестей удостоился теннисист Новак Джокович, который завоевал долгожданное олимпийское золото.
Особых почестей удостоился теннисист Новак Джокович, который завоевал долгожданное олимпийское золото.
(Фото: Srdjan Stevanovic / Getty Images)

А при выходе лидера сборной Сербии по баскетболу Николы Йокича толпа начала скандировать &laquo;MVP! MVP!&raquo; Команда впервые с 2016 года завоевала олимпийские&nbsp;медали (бронза) и чуть не совершила сенсацию, обыграв сборную США в полуфинале.
А при выходе лидера сборной Сербии по баскетболу Николы Йокича толпа начала скандировать «MVP! MVP!» Команда впервые с 2016 года завоевала олимпийские медали (бронза) и чуть не совершила сенсацию, обыграв сборную США в полуфинале.
(Фото: Srdjan Stevanovic / Getty Images)

В аэропорту Сиднея австралийских спортсменов ожидало порядка сотни болельщиков.
В аэропорту Сиднея австралийских спортсменов ожидало порядка сотни болельщиков.
(Фото: Jason McCawley / Getty Images)

Сборную&nbsp;Австралии встречали у трапа самолета в Сиднее.
Сборную Австралии встречали у трапа самолета в Сиднее.
(Фото: Jason McCawley / Getty Images)

Фото: Jason McCawley / Getty Images
Фото: Jason McCawley / Getty Images

В Каире с размахом чествовали завоевавшего&nbsp;единственное золото Парижа для страны&nbsp;Ахмеда Эль-Генди (современное пятиборье).
В Каире с размахом чествовали завоевавшего единственное золото Парижа для страны Ахмеда Эль-Генди (современное пятиборье).
(Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images)

Всего сборная Египта завоевала три медали в Париже, по одной каждого достоинства. &nbsp;
Всего сборная Египта завоевала три медали в Париже, по одной каждого достоинства.  
(Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images)

В Амстердаме голландские олимпийцы пришли на прием&nbsp;к королю Виллему-Александру и королеве Максиме. Сборная Нидерландов завоевала рекордное для себя число золотых медалей&nbsp;&mdash; 15. Всего на счету команды 34 медали, это второй результат в истории.
В Амстердаме голландские олимпийцы пришли на прием к королю Виллему-Александру и королеве Максиме. Сборная Нидерландов завоевала рекордное для себя число золотых медалей — 15. Всего на счету команды 34 медали, это второй результат в истории.
(Фото: Patrick van Katwijk / Getty Images)

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