Лука Модрич перешел в «Милан»

Соглашение итальянского клуба с хорватским полузащитником рассчитано на один год с опцией продления контракта до 2027-го

Лука Модрич (Фото: пресс-служба ФК "Милан")

Обладатель «Золотого мяча» Лука Модрич заключил контракт с итальянским «Миланом», об этом сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение с хорватским полузащитником рассчитано на один год с возможностью продления контракта до 30 июня 2027 года.

39-летний Модрич является шестикратным победителем Лиги чемпионов в составе «Реал Мадрида» и обладателем «Золотого мяча». По ходу карьеры игрок также выступал за английский «Тоттенхэм» и хорватский «Динамо» (Загреб).

В прошедшем сезоне чемпионата Испании Модрич провел за «Реал» 35 матчей и забил два гола. Летом 2025 года хорват покинул мадридский клуб. Всего за «Реал» Модрич провел 590 матчей и забил 43 гола.

Со сборной Хорватии полузащитник дошел до финала чемпионата мира 2018 года и взял бронзу в 2022-м, а в 2023-м завоевал серебро Лиги наций.