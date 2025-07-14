Профсоюз игроков назвал главу ФИФА «человеком, возомнившим себя богом»

В заявлении отмечается, что клубный чемпионат мира скрыл реальные проблемы, с которыми сталкиваются большинство футболистов по всему миру, которые игнорирует Инфантино

Президент США Дональд Трамп и глава ФИФА Джании Инфантино (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), раскритиковала президента ФИФА Джанни Инфантино из-за отказа от приглашения на встречу по вопросам здоровья игроков, которая прошла 12 июля перед финалом клубного чемпионата мира. Заявление цитирует The Independent

Клубный чемпионат мира завершился 13 июля победой английского «Челси» в финале над французским ПСЖ (3:0). По ходу турнира футболисты жаловались на жару, усталость и травмоопасность полей, которые не были подготовлены должным образом. В некоторых матчах футболистов жаловались на проблемы с дыханием из-за повышенной влажности при жаре.

Профсоюз назвал Инфантино «человеком, который возомнил себя богом». В заявлении отмечается, что клубный чемпионат мира скрыл реальные проблемы, с которыми сталкиваются большинство футболистов по всему миру.

«То, что было представлено как всемирный праздник футбола, оказалось всего лишь фикцией, созданной ФИФА и продвигаемой ее президентом, без диалога, чуткости и уважения к тем, кто поддерживает игру своим ежедневным трудом. Напыщенная постановка неизбежно напоминает о «хлебе и зрелищах» Рима времен Нерона, развлечении масс, в то время как за кулисами неравенство, нестабильность и незащищенность истинных героев усугубляются», — говорится в заявлении.

На многих стадионов прошедшего турнира пройдут матчи чемпионата мира-2026. Профсоюз призвал ФИФА извлечь уроки.

«Турнир проходил в неприемлемых условиях, матчи проходили в экстремально жаркую погоду и при температуре, которая представляла угрозу физической безопасности игроков», — говорится в заявлении. — Это ни при каких обстоятельствах не должно повториться на чемпионате мира».

Также профсоюз в очередной раз предупредил о перегруженном графике, из-за которых игроки не могут восстановиться физически и психически. Однако, как утверждает FIFPro, ФИФА игнорирует этот факт, а также мнения национальных федераций, лиг, клубов. В профсоюзе назвали такой подход авторитарным и основанным исключительно на логике экономической выгоды, а не на принципах устойчивого развития.

«Мы не можем продолжать играть со здоровьем игроков ради подпитки маркетинговой машины», — отмечается в заявлении. — Никакое зрелище невозможно, если голоса главных действующих лиц заглушены».

В США прошел первый клубным чемпионат мира по обновленной системе — состав участников был расширен с семи до 32 клубов, а сроки проведения увеличились с 10 дней до месяца. Европейские клубы и тренеры раскритиковали эту идею.