В РФС заявили о потере доверия к некоторым судьям

Павел Каманцев сообщил, что в РПЛ появится много новичков, а среди известных арбитров не будет вернувшегося после отстранения Алексея Безбородова, Алексея Амелина, Артема Любимова и ряда других судей

Ряд судей не оправдали доверие РФС и не были включены для работы на матчах Российской премьер-лиги. Об этом председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза Павел Каманцев рассказал «Матч ТВ».

«Сейчас мы даем больше шансов молодым арбитрам, нацелены на то, чтобы ввести большой пул новых судей, — сообщил Каманцев. — К сожалению, есть некоторые арбитры, которые не оправдали наше доверие и не были включены в списки на новый сезон».

По его словам, в РПЛ появится много новичков. А среди известных арбитров в РПЛ не будет вернувшегося после отстранения Алексея Безбородова, Алексея Амелина, Артема Любимова и еще ряда судей, имена которых он не назвал.

В ноябре 2024 года 52-летний Безбородов был отстранен по решению дисциплинарной комиссии судейского комитета РФС до конца сезона 2024/25.

Причиной отстранения судьи стали опубликованные комментарии, предположительно принадлежавшие арбитру, в которых автор просит «не трогать Безбородова», потому что он «один остался, который умеет судить».

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, судьям запрещены публичные комментарии. Позже Международная федерация футбола (ФИФА) исключила Безбородова из списка судей, допущенных к обслуживанию международных матчей в 2025 году.

В мае Безбородов вернулся к судейской деятельности. Он отработал в полуфинале юниорского Кубка Победы в Ленинградской области в матче между донецким «Авангардом» и командой «Прорыв-Заневский».