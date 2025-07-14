 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Балтика 1 1,6 x 4,4 2 5,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Крылья Советов 1 2,35 x 3,55 2 3 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив Сочи 1 1,7 x 4,05 2 4,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Динамо Махачкала 1 1,5 x 4,4 2 7,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Краснодар 1 6,1 x 4,2 2 1,53 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Ростов 1 1,3 x 5,6 2 9,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Ахмат Рубин 1 2,23 x 3,47 2 3,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург ЦСКА 1 5,1 x 4,15 2 1,62 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 2 x 50 2 1,85 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,4 x 17 2 1,65 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,35 x 23 2 3,35 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

В РФС заявили о потере доверия к некоторым судьям

Павел Каманцев сообщил, что в РПЛ появится много новичков, а среди известных арбитров не будет вернувшегося после отстранения Алексея Безбородова, Алексея Амелина, Артема Любимова и ряда других судей

Ряд судей не оправдали доверие РФС и не были включены для работы на матчах Российской премьер-лиги. Об этом председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза Павел Каманцев рассказал «Матч ТВ».

«Сейчас мы даем больше шансов молодым арбитрам, нацелены на то, чтобы ввести большой пул новых судей, — сообщил Каманцев. — К сожалению, есть некоторые арбитры, которые не оправдали наше доверие и не были включены в списки на новый сезон».

По его словам, в РПЛ появится много новичков. А среди известных арбитров в РПЛ не будет вернувшегося после отстранения Алексея Безбородова, Алексея Амелина, Артема Любимова и еще ряда судей, имена которых он не назвал.

В ноябре 2024 года 52-летний Безбородов был отстранен по решению дисциплинарной комиссии судейского комитета РФС до конца сезона 2024/25.

Причиной отстранения судьи стали опубликованные комментарии, предположительно принадлежавшие арбитру, в которых автор просит «не трогать Безбородова», потому что он «один остался, который умеет судить».

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, судьям запрещены публичные комментарии. Позже Международная федерация футбола (ФИФА) исключила Безбородова из списка судей, допущенных к обслуживанию международных матчей в 2025 году.

В мае Безбородов вернулся к судейской деятельности. Он отработал в полуфинале юниорского Кубка Победы в Ленинградской области в матче между донецким «Авангардом» и командой «Прорыв-Заневский».

Германия отказала Украине в поставке ракет TAURUS

Reuters: ЕС намерен в понедельник согласовать новый пакет антироссийских санкций

Умер режиссер Александр Митта

Спецпредставитель президента США Келлог приехал на Украину

Трамп анонсировал отправку оружия для Украины за счет Европы. Заявление

Axios узнал содержание «важного заявления» Трампа о России

В Крыму задержали девушку, планировавшую подрыв машины офицера Минобороны

Треть врачей негативно оценили передачу фельдшерам части обязанностей

Мирра Андреева стала самой молодой в топ-5 рейтинга со времен Шараповой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Руслан Алиев
Российский футбольный союз (РФС) Российская премьер-лига (РПЛ)
Материалы по теме
Глава РФС назвал лучшим решение заменить «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ
Спорт
Глава РФС призвал не драматизировать события межсезонья
Спорт
Генсек РФС ответил на вопрос о возможном приглашении главы ФИФА в Россию
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 91,12 (-0,38) Инвестиции, 07:24 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 77,89 (-0,02) Инвестиции, 07:24
В Англии за £3,6 млн выставили на продажу дом, где жил Редьярд Киплинг Недвижимость, 12:54
«Гори, гори, моя звезда», «Экипаж» и другие фильмы режиссера Митты. Видео Общество, 12:52
Суд в Петербурге начал административное дело против группы «Порнофильмы» Общество, 12:33
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 12:20
Jaguar Land Rover отзовет 21 тыс. автомобилей. Причина и подробности Авто, 12:20
Как бизнес и колледжи формируют кадровый резерв страны Национальные проекты, 12:17
В Елабуге отменили массовые мероприятия из-за угрозы атак БПЛА Политика, 12:16
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Минобороны сообщило о занятии сел Малиновка и Маяк Политика, 12:12
На Дальнем Востоке пропал вертолет Ми-8 Общество, 12:10
Суд в Москве арестовал заочно приговоренного к пожизненному зенитчика ВСУ Политика, 12:09
Нереализованная прибыль Strategy от биткоинов превысила $30 млрд Крипто, 12:05
В Госдуме предложили не пускать в Россию мигрантов с гепатитом и ВИЧ Политика, 12:03
Компания «Капитал Life» вышла на рынок долевого страхования жизни РБК Компании, 12:00
Против блогера Subo завели дело об уклонении от уплаты налогов Общество, 11:54