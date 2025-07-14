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Спорт ,  
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Брат Малкина рассказал о желании игрока продлить контракт с «Питтсбургом»

Брат Малкина: Евгений хочет продлить контракт с «Питтсбургом» еще на год
Денис Малкин отметил, что Евгений начал усиленно готовиться к следующему сезону раньше обычного. Он намерен заключить новый контракт с клубом
Форвард &laquo;Питтсбург Пингвинз&raquo; Евгений Малкин
Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (Фото: Steph Chambers/Getty Images)

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин нацелен на подписание контракта с клубом еще на один год после окончания контракта. Об этом «РБК Спорт» сообщил брат хоккеиста Денис Малкин на благотворительном мероприятии «Матч года».

«На самом деле Евгений хочет еще на один год подписать контракт с «Питтсбургом». В этом году он очень рано стал готовиться, все серьезно. Я думаю, еще на год или два, может быть, останется в системе команды. По моему мнению, в Россию он не приедет», — сказал Денис Малкин.

Брат форварда отметил, что нападающий, скорее всего, останется во Флориде: там учится его ребенок и у него есть квартира. «Думаю, он останется либо в Питтсбурге, либо год отдохнет во Флориде и останется в системе команды», — сказал брат Малкина.

Ранее The Athletic сообщал со ссылкой на источники в «Питтсбурге», что клуб не будет продлевать контракт с Малкиным по истечении следующего сезона 2025/26. По данным PuckPedia, в 2022 году российский хоккеист подписал четырехлетний контракт с клубом, который заканчивается в следующем году. Общая сумма его заработка за этот период составит $24,4 млн.

В конце июля Малкину исполнится 39 лет. Он играет за «Питтсбург» с 2006 года и трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе команды.

В прошлом сезоне он сыграл 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забив 16 голов и отдав 34 результативные передачи.

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Хоккей НХЛ Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин
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