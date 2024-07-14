Сборная Испании вышла вперед в финальном матче Евро
Сборная Испании вышла вперед в финальном матче Евро-2024 против команды Англии.
На 47-й минуте гол забил Нико Уильямс. Счет стал 1:0.
Результативной передачей отметился 17-летний Ламин Ямаль.
Встреча проходит на Олимпийском стадионе в Берлине.
«РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию матча.
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