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Евро-2024 ,  
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Сборная Испании вышла вперед в финальном матче Евро

Сюжет
Евро-2024
На 47-й минуте гол забил Нико Уильямс
Нико Уильямс
Нико Уильямс (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Сборная Испании вышла вперед в финальном матче Евро-2024 против команды Англии.

На 47-й минуте гол забил Нико Уильямс. Счет стал 1:0.

Результативной передачей отметился 17-летний Ламин Ямаль.

Встреча проходит на Олимпийском стадионе в Берлине.

«РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию матча.

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Футбол Евро-2024 сборная Англии по футболу сборная Испании по футболу
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