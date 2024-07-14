Собака погналась за участницами забега на 800 м на чемпионате России

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Собака преследовала участниц забега на дистанции 800 м на проходящем в Краснодаре первенстве России по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет. Собака отстала после первого круга.

Технический делегат Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Клочкова сообщила ТАСС, что участницы не подавали протест в связи с произошедшим.

«К сожалению, такое бывает в спорте, даже на футболе животные иногда выбегают на поле. Появление собаки на беговой дорожке организаторы не могли предусмотреть, так случилось», — заявила Клочкова, отметив, что к организаторам претензий со стороны ВФЛА нет.

Она добавила, что собака была спокойная, «никому не нанесла вреда и ритм бега не нарушила».

Победительница забега Анна Банатова и еще две участницы не из первой тройки установили личные рекорды, занявшие второе и третье места — личные рекорды сезона.