Спортивный журналист подаст в суд из-за обвинений в покушении на Трампа

Twitter-аккаунты распространили фотографию Марко Виоло и утверждали, что в Трампа стрелял именно он. Итальянец пригрозил судом

Марко Виоло (Фото: RomaGiallorossaTV / Youtube)

Итальянский спортивный журналист и видеоблогер Марко Виоло был ложно идентифицирован в социальных сетях и СМИ в качестве стрелка, ранившего бывшего президента США Дональда Трампа во время предвыборного митинга.

Журналист, освещающий события в футбольном клубе «Рома», написал в соцсетях, что подаст в суд на распространивших информацию о его причастности к покушению.

«Я отрицаю причастность к этой ситуации. Меня разбудили в два часа ночи многочисленные уведомления в телефоне, — написал Виоло. — Я в Риме и не имею ни малейшего представления о произошедшем. Эти обвинения абсолютно безосновательны и организованы группой хейтеров, которые преследуют меня с 2018 года. В понедельник я подам в суд на аккаунты X, которые это организовали».

В Трампа выстрелили 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда он выступал перед собравшимися. После этого политика увезли в больницу, сообщил его пресс-секретарь Стивен Чунг. Он заверил, что с экс-президентом все в порядке.

После произошедшего аккаунт @Moussolinho опубликовал в соцсети X пост с фотографией человека в черной шляпе и очках был с текстом: «СРОЧНО: Полицейское управление Батлера подтверждает арест Марка Вайолетса, известного антифашиста, которого распознали как стрелявшего в Трампа. Перед нападением он загрузил на YouTube видео, в котором утверждал, что «справедливость грядет».

В посте было опубликовано фото фаната Виоло. Вскоре аккаунт с 1,3 млн подписчиков Wall Street Silver перепубликовал это сообщение. Слово «Антифа» сразу же стало одной из трендовых в соцсети X, как и «Постановка». Фото Виоло также было опубликовано в ряде СМИ.

Позднее ФБР назвало 20-летнего Томаса Мэтью Крукса причастным к покушению на Трампа.