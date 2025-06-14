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Спорт ,  
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Украинские гимнасты разгромили номер в немецком отеле после неудачи на ЧЕ

В номере Олега Верняева и Владислава Грико были сломаны две прикроватные лампы, настольная лампа и крышка унитаза, а сифон в ванной был засорен рвотой
Олег Верняев
Олег Верняев (Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Два украинских гимнаста разгромили номер в отеле в Лейпциге после неудачного выступления на чемпионате Европы. Об этом сообщило украинское издание «Телеграф».

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике прошел с 26 по 31 мая, сборная Украины завоевала только одну бронзовую награду.

Отмечается, что в номере оставшихся без медалей олимпийского чемпиона Олега Верняева и Владислава Грика были сломаны две прикроватные лампы, настольная лампа и крышка унитаза, а сифон в ванной был засорен рвотой.

На уборку номера было дополнительно потрачено €370, которые в итоге возместил Верняев.

Верняев является олимпийским чемпионом и серебряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро, чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.

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