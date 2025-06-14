Василий Березуцкий покинул пост главного тренера азербайджанского клуба
Василий Березуцкий покинул пост главного тренера «Сабаха» по семейным обстоятельствам. Об этом сообщается на сайте азербайджанского клуба.
Контракт был расторгнут по взаимной договоренности сторон.
«Клуб выражает искреннюю благодарность Василию Владимировичу за высокий профессионализм, ответственное отношение к работе и значимый вклад в развитие команды. Под его руководством «Сабах» завоевал первый в своей истории трофей — Кубок Азербайджана, что стало важной и символичной вехой в истории клуба», — говорится в сообщении.
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Березуцкий возглавил азербайджанский клуб в ноябре прошлого года. Это его первая работа в качестве главного тренера. Ранее он входил в тренерские штабы ЦСКА, «Краснодара», голландского «Витесса» и китайского «Шанхай Шэньхуа».
В чемпионате Азербайджана «Сабах» занял пятое место, а финале Кубка страны победил «Карабах» в дополнительное время.
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