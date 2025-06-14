«Авангард» подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли
Нападающий Александр Волков перешел в «Авангард». Об этом сообщается на сайте омского клуба.
27-летний форвард подписал трехлетний контракт.
В прошедшем сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ Волков был одним из самых результативных игроков минского «Динамо»: 74 матча, 53 (21+32) очка при показателе полезности «+24».
Волков является обладателем Кубка Стэнли 2020 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Также в НХЛ он играл за «Анахайм Дакс». В КХЛ до перехода в минское «Динамо» форвард два сезона провел в петербургском СКА.
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