«Авангард» подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли

Соглашение с форвардом Александром Волковым рассчитано на три года

Александр Волков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий Александр Волков перешел в «Авангард». Об этом сообщается на сайте омского клуба.

27-летний форвард подписал трехлетний контракт.

В прошедшем сезоне чемпионата «Фонбет» — КХЛ Волков был одним из самых результативных игроков минского «Динамо»: 74 матча, 53 (21+32) очка при показателе полезности «+24».

Волков является обладателем Кубка Стэнли 2020 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Также в НХЛ он играл за «Анахайм Дакс». В КХЛ до перехода в минское «Динамо» форвард два сезона провел в петербургском СКА.