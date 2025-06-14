Российская теннисистка выиграла турнир в Нидерландах в парном разряде
Российская теннисистка Ирина Хромачева и венгерка Фанни Штоллар стали победительницами турнира WTA в голландском Хертогенбосе в парном разряде.
В финале Хромачева и Штоллар обыграли россиянку Людмилу Самсонову и американку Николь Меликар-Мартинес со счетом 7:5, 6:3.
Хромачева является 17-й ракеткой мира в парном разряде, она выиграла девятый турнир WTA.
Самсонова занимает 44-е место в парном рейтинге WTA, на ее счету два титула.
Победительницы турнира в Хертогенбосе получат €11,48 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков, финалисткам достанутся €6,46 тыс. и 163 очка.
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