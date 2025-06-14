ЦСКА подписал контракт с лучшим обороняющимся игроком Единой лиги ВТБ

Американец Антониус Кливленд перешел в ЦСКА из «Локомотива-Кубани»

Антониус Кливленд (Фото: телеграм-канал ПБК ЦСКА)

Американский защитник Антониус Кливленд перешел в ЦСКА. Об этом сообщается на сайте московского баскетбольного клуба.

Контракт с 31-летним баскетболистом подписан на два года.

На счету Кливленда 30 матчей в НБА в составе «Даллас Маверикс» и «Атланта Хоукс». Также он выступал за австралийские «Иллаварру» и «Аделаиду», «Хапоэль» (Эйлат) и «Маккаби» (Тель-Авив).

Прошедший сезон Кливленд провел в «Локомотиве-Кубани», став вторым в команде по эффективности (16,0) и результативности (14,0), показав 54,8% попадания двухочковых и 37,3% трехочковых, а также делал 4,3 подбора, 3,0 передачи, 1,7 перехвата (третий показатель в лиге среди сыгравших больше половины матчей) и 0,7 блок-шота. По итогам года он был признан лучшим обороняющимся игроком Единой лиги ВТБ.