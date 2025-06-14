Клуб НХЛ продлит контракт с российским тренером
Клуб НХЛ «Нью-Джерси Девилз» продлит контракт с россиянином Сергеем Брылиным, который входит в тренерский штаб команды. Об этом Брылин сообщил ТАСС.
«Я договорился о продлении соглашения с клубом на два года. Пока у меня останутся те же обязанности, которые были и раньше», — сказал Брылин.
Нынешнее соглашение 51-летнего Брылина истекало в этом году.
Брылин как хоккеист выступал за «Нью-Джерси» с 1994 по 2008 год, трижды завоевал с командой Кубок Стэнли. Всего в НХЛ россиянин провел 765 матчей и набрал 308 (129+179) очков.
В январе 2024-го Брылина включили в Зал славы «Нью-Джерси».
По окончании карьеры россиянин работал тренером в системе «Нью-Джерси», в августе 2022 года вошел в тренерский штаб главной команды.
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