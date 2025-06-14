Клуб НХЛ продлит контракт с российским тренером

Сергей Брылин договорился о продлении контракта с клубом НХЛ «Нью-Джерси»

Новое соглашение Сергея Брылина с «Нью-Джерси» будет рассчитано на два года

Фото: devils.nhl.com

Клуб НХЛ «Нью-Джерси Девилз» продлит контракт с россиянином Сергеем Брылиным, который входит в тренерский штаб команды. Об этом Брылин сообщил ТАСС.

«Я договорился о продлении соглашения с клубом на два года. Пока у меня останутся те же обязанности, которые были и раньше», — сказал Брылин.

Нынешнее соглашение 51-летнего Брылина истекало в этом году.

Брылин как хоккеист выступал за «Нью-Джерси» с 1994 по 2008 год, трижды завоевал с командой Кубок Стэнли. Всего в НХЛ россиянин провел 765 матчей и набрал 308 (129+179) очков.

В январе 2024-го Брылина включили в Зал славы «Нью-Джерси».

По окончании карьеры россиянин работал тренером в системе «Нью-Джерси», в августе 2022 года вошел в тренерский штаб главной команды.