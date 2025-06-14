Член сборной Ирана по паделу погиб при обстреле со сторон Израиля
Член сборной Ирана по паделу Парса Мансур погиб в результате обстрела со стороны Израиля 13 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации тенниса Ирана.
Спортсмен погиб, когда возвращался домой после тренировки.
Падел — игра с ракетками и мячом, которая проводится на корте размерами в три раза меньше теннисного.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана, объяснив это возможностями Тегерана по созданию ядерной бомбы. Под атаки попали военные и ядерные объекты, в том числе важнейший объект иранской ядерной программы в Натанзе (провинция Исфахан). Иран нанес ответные удары.
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