Член сборной Ирана по паделу Парса Мансур погиб при обстреле со стороны Израиля

Член сборной Ирана по паделу погиб при обстреле со сторон Израиля

Парса Мансур погиб, когда возвращался домой после тренировки

Парса Мансур (Фото: Федерация тенниса Ирана)

Член сборной Ирана по паделу Парса Мансур погиб в результате обстрела со стороны Израиля 13 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации тенниса Ирана.

Спортсмен погиб, когда возвращался домой после тренировки.

Падел — игра с ракетками и мячом, которая проводится на корте размерами в три раза меньше теннисного.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана, объяснив это возможностями Тегерана по созданию ядерной бомбы. Под атаки попали военные и ядерные объекты, в том числе важнейший объект иранской ядерной программы в Натанзе (провинция Исфахан). Иран нанес ответные удары.